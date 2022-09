Márcio Garcia comemora 22 anos com a esposa, Andrea Santa Rosa - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2022 10:09

Rio - Márcio Garcia usou as redes sociais, na última quinta-feira, para celebrar os 22 anos de união com a mulher, a nutricionista Andrea Santa Rosa. No Instagram, o ator compartilhou registros de diferentes momentos da história do casal e conquistou elogios dos fãs.

"Parece que foi ontem, mas já são 22 anos! A idade que você tinha quando nos conhecemos... Isso significa que você já passou metade da sua vida ao meu lado. Uau! O tempo realmente voa e a admiração só aumenta", iniciou Márcio na legenda das imagens.

Na declaração, o ator admitiu que não imaginava que o relacionamento com a nutricionista daria tão certo. "Foi no dia 7 de setembro de 2000 que te vi pela primeira vez, a mulher que seria mãe dos meus filhos. Acreditei que daria certo, mas confesso que não tinha ideia que daria tão certo. Nem que teríamos quatro. Muita alegria! Muita gratidão a Deus e a você, Andrea Santa Rosa. Te amo! Que venham mais 22, 44... A eternidade", finalizou o artista, que é pai de Pedro, Nina, Felipe e João.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para parabenizar o casal. "Parabéns ao casal! Que Deus abençoe e proteja a união de vocês!", desejou uma fã. "Lindos em qualquer fase da vida!", elogiou outra. "Deus abençoe o amor de vocês e essa família linda!", escreveu uma internauta."Felicidades infinitas para vocês, seus lindos!", disse um usuário.