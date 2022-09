Silvio Santos e Ratinho - Reprodução do Instagram

Publicado 09/09/2022 07:38

Rio - Silvio Santos, de 91 anos, usou um look bem despojado para dar um trato no visual, nesta quinta-feira, em São Paulo. De pijama e tinta nos cabelos, o dono do SBT posou todo sorridente ao lado de Ratinho, de 66 anos, no salão de Jassa.

"Saudade do meu chefe, encontrei hoje no Jassa", postou Ratinho. Não demorou muito para amigos e fãs do apresentador reagirem à imagem. "Uma foto de respeito máximo!!!! Gratidão e orgulho definem. Deus os abençoe grandemente", escreveu Silvia Abravanel, filha de Silvio. "Os melhores da tv brasileira", comentou um fã.

Silvio está longe das telinhas desde junho. O motivo do afastamento do apresentador, no entanto, não foi informado. Sendo assim, o 'Programa Silvio Santos" é comandado por Patricia Abravanel, filha dele e Iris Abravanel. Com a mudança no visual, alguns usuários das redes sociais especulam o retorno do dono do SBT à atração. "Se tá no Jassa, Então tá voltando", comentou um.