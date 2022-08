Jade Picon e Gabriel Medina trocam beijos em festa - Reprodução Internet

Publicado 29/08/2022 08:08

Rio - Os rumores estavam certos! Jade Picon e Gabriel Medina foram flagrados aos beijos durante uma festa, no último sábado. A influenciadora digital e o surfista estavam na área reservada da festa Balbúrdia, no Rio, quando foram vistos em clima de romance.

O registro foi publicado no Twitter pelo perfil "Vai Desmaiar". Nas imagens, o casal aparece trocando beijos ao som da música "Ainda Gosto Dela", do Skank. Os boatos de que Jade e Gabriel Medina estão ficando começaram a surgir logo que a influenciadora digital deixou o "BBB 22". No início deste mês, os dois chegaram a publicar um vídeo fazendo uma dancinha juntos.

Durante o "BBB 22", Jade Picon viveu um romance com o atleta Paulo André Camilo. Os fãs torceram para que o namoro continuasse fora da casa, mas os dois são apenas amigos. Gabriel Medina está solteiro desde que terminou seu polêmico casamento com a modelo Yasmin Brunet, em janeiro deste ano. Os dois estavam casados desde 2020.