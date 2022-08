Lexa confundiu Whindersson Nunes com amigo e acabou cometendo gafe com o youtuber - Reprodução/Instagram

Lexa confundiu Whindersson Nunes com amigo e acabou cometendo gafe com o youtuberReprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 21:57

Rio - Lexa relembrou uma história inusitada da gafe que cometeu com Whindersson Nunes em uma festa. Em entrevista no "PocCast", nesta segunda-feira, a cantora contou que exagerou na bebida e acabou confundindo o youtuber com o influenciador Lucas Guedes, que apresenta o programa com Rafa Uccman. No entanto, a artista só percebeu o vexame depois de dar vários tapas no bumbum do ex-marido de Luísa Sonza.

fotogaleria

"Meu álcool passou na hora. Eu olhei e fiquei assim", contou Lexa, mostrando sua reação perplexa. "Amiga, a cara do Whindersson na hora, ele ficou tão…", complentou Guedes. "Constrangido, óbvio. Na hora eu falei: 'eu achei que era o Lucas' e sumi. Foi aí que eu parei nos shots. Eu já não sabia mais quem era quem e eu achei que o Whindersson era o Lucas, só que eu dei tanto tapa na bunda, eu puxei cabelo, quando virou era o Whindersson", relatou a artista.

Em seguida, Lexa deixou claro que a situação foi resolvida logo no dia seguinte: "Eu fiz um grupo, era eu, Pabllo Vittar, Whindersson, Luísa Sonza e a Lelê, e eu mandei um texto pedindo perdão e sai do grupo que eu mesmo criei. Então eu criei um grupo, coloquei todo mundo, pedi perdão e sumi", disse.