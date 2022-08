Nanda Costa relembra proposta para viver namoro de fachada com ator gay - Reprodução/Globo

Nanda Costa relembra proposta para viver namoro de fachada com ator gayReprodução/Globo

Publicado 29/08/2022 20:26

Rio - Nanda Costa relembrou uma proposta inusitada que recebeu de um amigo antes de expôr sua sexualidade. Nesta segunda-feira, em que se comemora o Dia da Visibilidade Lésbica, a atriz de 35 anos participou do podcast "Prazer, Renata" e abriu o jogo sobre o medo que tinha de revelar que é homossexual. Durante o bate-papo, a artista contou que um colega de profissão, que é gay, chegou a propor que os dois fingissem ser um casal para despistar a mídia.

fotogaleria

“Já tive proposta, por exemplo, de um ator também, amigo gay, há muitos anos: 'Vamos combinar que a gente está junto, sabe? Vamos falar que a gente está namorando, que aí ninguém vai ficar atrás?' As pessoas queriam tirar a gente do armário sem a gente estar preparado”, contou Nanda para a jornalista Renata Ceribelli, sem revelar a identidade do rapaz. As cantoras Zélia Duncan e Bia Ferreira também participaram do episódio desta segunda.

Nanda Costa é casada com a percussionista Lan Lanh, com quem é mãe da gêmeas Kim e Tiê. As duas estão juntas desde 2014 e assumiram o romance publicamente em agosto de 2018.