Isabella Scherer dá à luz os gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer dá à luz os gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo CalazansReprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 17:36 | Atualizado 29/08/2022 19:16

Rio - Depois de muita expectativa, Isabella Scherer deu à luz os gêmeos Mel e Bento, na tarde desta segunda-feira (29), na maternidade Pro Matre, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo empresário da atriz ao DIA. Os bebês são fruto do relacionamento da campeã do 'MasterChef Brasil' com o modelo Rodrigo Calazans. Mel nasceu primeiro, pesando 2,2 kg, e Bento chegou logo em seguida, com 3,11 kg.

fotogaleria

No domingo, a filha do nadador Xuxa usou as redes sociais para brincar com o namorado, enquanto os dois andavam de elevador. "Toda vez que a gente entra no elevador, eu falo pra gente fazer uma foto porque vai que é a última", contou a loira. Mais cedo, nesta segunda, Isa e Rodrigo chegaram a posar para mais um clique publicado nos Stories do Instagram.



Isabella anunciou sua primeira gravidez, em março deste ano, com uma postagem no Instagram. "Grávidos! Que loucura. Achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa, né?! Depois de uns dias acordando meio esquisita, meio enjoada, resolvi comprar um teste (ainda lá em NYC) e adivinha? Grávida! Fiz uns 4 pra garantir. (...) Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo!", declarou a famosa.

Ao longo da gestação, a artista dividiu vários momentos com seus seguidores, deixando os fãs ainda mais ansiosos na reta final da gravidez de Bento e Mel. "O jovem brasileiro tá vivendo na espera por três coisas: Copa do Mundo, Lula eleito e nascimento dos gêmeos da Isa Scherer", brincou uma internauta, em publicação no Twitter que foi compartilhada por Isabella.