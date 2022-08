Ator Gustavo Corasini, de 'Pantanal', passará por nova cirurgia nesta terça-feira - Reprodução/Instagram

29/08/2022

Rio - O ator Gustavo Corasini será submetido a uma nova cirurgia nesta terça-feira, enquanto segue se recuperando depois de ter sido atropelado por uma vizinha. A mãe do artista usou o Instagram do menino para informar do procedimento que será realizado no punho onde ele sofreu uma fratura exposta.

Nos Stories, Fernanda Corasini, desabafou sobre a expectativa de que o ator de 12 anos tivesse alta do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. "Hoje, estávamos confiantes de que iríamos para a nossa casa, mas, infelizmente, não será possível. Gustavo irá passar por outra cirurgia reparadora no punho, que teve a fratura exposta", começou ela, nesta segunda-feira.

"No dia da cirurgia, como foi de emergência, fizeram o que foi possível naquele momento, e o doutor adiantou que talvez seria preciso refazer. Optaram por já fazer agora, para não sofrer novamente depois. Orem pelo nosso menino", pediu.

Mais tarde, Gustavou surgiu em vídeo para agradecer as mensagens positivas que tem recebido nas redes sociais desde que foi internado, na última terça-feira. "Isso me ajuda muito. De noite, quando eu estou deitado, a minha mãe lê essas mensagens e eu fico muito feliz", declarou.

Intérprete da versão mirim de Tadeu no remake de "Pantanal", Gustavo Corasini foi atropelado por uma vizinha no condomínio onde mora. O ator decorava a rua para a Copa do Mundo com amigos quando bombeiros chegaram para socorrer um pedreiro que tinha se acidentado. Uma mulher tentou tirar o carro do caminho e acabou atropelando o artista e seu amigo, Eduardo, que não resistiu aos ferimentos e morreu.