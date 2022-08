Silvia Poppovic atualiza estado de saúde do marido - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 16:49 | Atualizado 29/08/2022 16:51

Rio - Silvia Poppovic anunciou, nesta segunda-feira, que seu marido, Marcello Bronstein, recebeu alta médica após ficar internado por 57 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em vídeo publicado no Instagram, a jornalista celebrou o resultado do transplante de medula óssea que o esposo, diagnosticado com leucemia, recebeu da filha do casal.

"Depois de quase dois meses de hospital, tenho boas notícias! Recebemos alta e vamos para casa! Tratamento continua, numa outra fase, sempre tomando todos os cuidados já que a imunidade do Marcello ainda está imatura e baixa! Mas a alegria é que deu certo!", escreveu a apresentadora, na legenda da postagem.

No início de julho, Silvia Poppovic usou as redes sociais para revelar que seu esposo, Marcello Bronstein, iniciaria o tratamento contra a leucemia. Na legenda de vídeo publicado no Instagram, a jornalista explicou: "Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu, por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula. Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador. Nossa filha Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível!", declarou ela.

