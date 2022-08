Em resposta a pergunta de seguidor, João Guilherme posa nu - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2022 13:52 | Atualizado 29/08/2022 13:56

Rio - João Guilherme, filho do cantor Leonardo , usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para responder algumas perguntas de seus seguidores. Durante a interação no Instagram, o ator causou alvoroço ao posar nu em resposta à uma fã.

"Como é ser você? Sem ligar para nada?", quis saber a internauta. "É engraçado", escreveu o artista na fotografia em que aparece sem roupa, debaixo do chuveiro, enquanto faz um gesto com o dedo médio.

No bate-papo com os fãs na rede social, o ator ainda revelou que pretende morar na Espanha muito em breve e admitiu que no momento, não está apaixonado por ninguém, mesmo que desejasse estar. Ao ser questionado se pensa em participar de alguma novela ou filme, João Guilherme contou que nunca refletiu sobre o assunto, mas acredita que talvez aceitasse o desafio.