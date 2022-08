Priscila Fantin e Bruno Lopes se bronzeiam em resort na Praia do Forte, na Bahia - Victor Chapetta / Ag. News

Publicado 29/08/2022 12:39

Rio - A atriz Priscila Fantin, de 39 anos, e seu marido, Bruno Lopes, curtiram uns dias de descanso em um resort na Praia do Forte, na Bahia. Os dois foram fotografados enquanto se bronzeavam no local. De biquíni, Priscila exibiu suas curvas no local.

Priscila e o marido atuam juntos na peça "Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo", desde 2020. Os dois se casaram em setembro do mesmo ano, na Grécia. Atualmente, Priscila Fantin está no ar na reprise da novela "Alma Gêmea", no canal Viva. A atriz está fora das telinhas desde o fim de "Êta, Mundo Bom", em 2016.