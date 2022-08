Pedro Scooby, que é ex-namorado de Anitta, celebra vitória da cantora no VMA - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2022 10:12 | Atualizado 29/08/2022 10:13

Rio - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby usou as redes sociais, no último domingo, para comemorar a vitória de sua ex-namorada, a cantora Anitta, no MTV Video Music Awars (VMA). A artista é a primeira brasileira da história a conquistar uma categoria da premiação.

"Primeira brasileira a ganhar um VMA! Que fo**! Parabéns, Anitta!", parabenizou o surfista via stories do Instagram.

Os dois estiveram em um relacionamento no ano de 2019, após a separação de Scooby com a atriz Luana Piovani. O casal se aproximou durante uma viagem de férias em Bali no mês de maio, mas terminaram em setembro do mesmo ano.