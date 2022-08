Mãe de Britney Spears, Lynne Spears, rebate acusações publicadas em formato de áudio pela filha - Reprodução / Instagram

Mãe de Britney Spears, Lynne Spears, rebate acusações publicadas em formato de áudio pela filhaReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2022 09:22 | Atualizado 29/08/2022 09:30



Rio - Lynne Spears, mãe de Britney Spears , usou as redes sociais, no último domingo, para rebater acusações da filha sobre uma série de abusos sofridos durante os 13 anos em que esteve curatelada pelo pai, Jamie Spears. Em um áudio de 20 minutos publicado no Twitter e também no YouTube, a cantora afirmava sentir-se mais irritada com a mãe que com o pai, seu ex-curador.

fotogaleria

"Britney, em toda a sua vida eu fiz o meu melhor para apoiar seus sonhos e desejos! Eu tentei o meu melhor para ajudá-la a sair das dificuldades!", iniciou Lynne em resposta ao tweet de Britney. "Eu nunca vou virar as costas para você! Suas rejeições às inúmeras vezes em que te liguei me fazem ficar sem esperanças! Eu tentei de tudo. Eu te amo muito, mas essa conversa é só para você e para mim, olho no olho, em particular", completou.

No registro publicado e recentemente deletado pela artista, Britney desabafou sobre violências psicológicas enfrentadas durante o período que passou sob o comando dos pais. "Me diziam que eu estava gorda todo dia, era obrigada ir à academia, não me lembro de ter sido tão desmoralizada. Me faziam sentir como se eu não fosse nada. Eu estava assustada, tinha medo, não conseguia fazer nada. Nada disso fazia sentido para mim. Desde esse dia eu fiz quatro turnês e álbuns, comecei a residência em Las Vegas, que fiz por mais quatro anos", contou.

"Ouvi dizer que quando os repórteres ligavam para ela [Lynne] na época e faziam perguntas sobre o que estava acontecendo, ela se escondia inocentemente em casa e não falava. Era sempre, tipo, 'Eu não sei o que dizer. Só não quero dizer a coisa errada. Estamos orando por ela", acrescentou sobre a mãe.

No depoimento, a artista afirmou que Lynne poderia tê-la ajudado a contratar um advogado, caso quisesse, mas diferente disso, a prejudicou ainda mais. "Meu amigo me ajudou a conseguir um no final, mas toda vez que eu fazia contato com uma empresa, meu telefone era grampeado e meu telefone era tirado de mim", revelou.

Ouça o áudio