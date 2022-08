Yasmin Brunet revela que já viu discos voadores - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 08:32

Rio - A modelo Yasmin Brunet, de 34 anos, fez uma postagem misteriosa no Twitter após a repercussão dos beijos entre Gabriel Medina, de 28, e Jade Picon, de 20. O surfista e a influenciadora digital foram flagrados em clima de romance durante uma festa, no Rio, no último sábado. Yasmin foi casada com Medina.

No domingo, a modelo fez uma postagem no Twitter perguntando a seus seguidores sobre as novidades. "E aí, galera, quais as novidades?", escreveu. "Nem te conto, Ya", respondeu uma seguidora. "Conta, conta", disse a modelo. Logo em seguida, Yasmin escreveu: "Respira fundo, garota". No entanto, a modelo já apagou as postagens.

Jade Picon e Gabriel Medina são alvo de boatos de um romance desde que a influenciadora digital deixou o "BBB 22". No reality show, Jade se envolveu com Paulo André Camilo, mas o romance não vingou fora da casa. Medina era casada com Yasmin Brunet desde 2020, mas o casamento terminou - após muitas polêmicas - em janeiro deste ano.