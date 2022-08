Fernanda Souza, Sandy e Eduarda Porto - Reprodução Internet

Publicado 29/08/2022 07:38

Rio - A atriz Fernanda Souza curtiu o show da cantora Sandy acompanhada pela namorada, Eduarda Porto, na noite deste domingo. Sandy se apresentou na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e contou com a presença de vários famosos. Fernanda postou no Instagram uma foto em que aparece nos bastidores ao lado de Sandy e Eduarda.

"Quando eu falo que fiquei estudando na pandemia, eu não estava sozinha! Primeiro encontro das reikianas!!! Ownnnn!! Amiguinha, @sandyoficial foi uma honra pra gente contribuir de alguma maneira para essa linda noite em que você nos presenteou com sua luz, talento e voz! Que show, que energia! A plateia te ovacionando e você sendo essa artista tão iluminada!", iniciou.



"Muito lindo saber que estamos na mesma página, aprendendo juntas e compartilhando tanta informação boa uma com a outra! Você é um lindo exemplo pra gente, e pros seus fãs, de alguém que cuida da mente, corpo e espírito, sempre buscando um jeito de ser melhor! Obrigada por nos inspirar desde sempre!", completou.