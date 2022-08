José Loreto dubla Pabllo Vittar em ’Domingão com Huck’ - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 18:59

Rio - Pabllo Vittar aprovou a dublagem que José Loreto fez de seu hit "K.O." durante o "Batalha do Lip Sync", no "Domingão com Huck" deste domingo (28), na TV Globo. De peruca e um super look vermelho, o Tadeu de "Pantanal" levou a sério o desafio e, não só agradou o público como também foi elogiado pela artista.

"Registros de um momento mágico! Obrigado, Pabllo Vittar, por ser tão incrível Obrigado, 'Domingão' e Luciano Huck, por todo cuidado e afeto Obrigado, meu amigo irmão Leandro Lima, por jogar junto tão lindamente, mais uma vez, de tantas que ainda teremos Obrigado, Anitta, por ser tão f#* Obrigado, a todos pela enxurrada de amor que tenho recebido", disse o ator em uma publicação no Instagram. Nos comentários, Pabllo declarou: "Mozão quebrou tudo."



E não faltaram elogios para Loreto. A namorada, Rafa Kalimann, também adorou a performance. "Você BRILHOU! Ouvir 'K.O.' 160 vezes valeu a pena hahahahahaha Que lindo ver você se jogar e se divertir tanto ontem", escreveu a apresentadora.