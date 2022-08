Pedro Sampaio se frusta com apenas uma indicação ao Prêmio Multishow 2022 - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 18:10

Rio - Pedro Sampaio não ficou satisfeito com as indicações ao Prêmio Multishow 2022. Nesta segunda-feira, o DJ usou o Twitter para expôr sua frustração após ter sido indicado em apenas na categoria de "Hit do Ano", pela parceria com MC Pedrinho em "Dançarina". Segundo o artista, a premiação não reflete os resultados que alcançou com seu álbum de estreia, intitulado "Chama Meu Nome".

"Fomos indicados a uma categoria no Prêmio Multishow. Não tem a ver com quantidade de indicações e sim com o reflexo do meu ano (até agora o melhor da minha carreira)", começou o produtor. "Não sou o artista perfeito, mas meus resultados mostram um cenário diferente diante das indicações do prêmio", declarou ele.

Em seguida, Pedro destacou os números que comprovam o sucesso do disco lançado em fevereiro deste ano. "Meu álbum é um dos 3 mais ouvidos do ano e o 5° álbum pop brasileiro com mais streams na história com mais de 700 milhões. As músicas alcançaram lugares surpreendentes. Nada disso foi suficiente para estar entre as principais categorias do Prêmio. Chega a ser frustrante", desabafou.

Ainda assim, o DJ parabenizou os artistas que concorrem em outras categorias que terão seus vencedores definidos por votação popular. "Parabéns a todos que tiveram seu trabalho reconhecido, vou continuar trabalhando pra entregar meu melhor. Amo vocês e esse amor me move!", finalizou.

// Fomos indicados a uma categoria no Prêmio Multishow. Não tem a ver com quantidade de indicações e sim com o reflexo do meu ano (até agora o melhor da minha carreira). Não sou o artista perfeito, mas meus resultados mostram um cenário diferente diante das indicações do premio. — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) August 29, 2022