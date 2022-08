Ludmilla lança Numanice #2 - Ao Vivo com várias participações especiais - Divulgação

Ludmilla lança Numanice #2 - Ao Vivo com várias participações especiaisDivulgação

Publicado 29/08/2022 15:00

Rio - Os finalistas do Prêmio Multishow 2022 nas categorias populares foram anunciados nesta segunda-feira. Agora é o público que decide quem serão os grandes vencedores desta edição. O resultado será conhecido ao vivo na premiação, marcada para 18 de outubro.

fotogaleria

O trio de apresentadores Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada, além de Priscilla Alcântara, Hugo Gloss, Gshow, Popline, Globoplay e as influenciadoras Blogueirinha e Nicole Bahls, revelaram os finalistas de cada categoria: Artista do Ano, Revelação do Ano, Álbum do Ano, Voz do Ano, Grupo do Ano, Show do Ano, Música do Ano, Dupla do Ano, Clipe TVZ do Ano e Hit do Ano.

Os indicados foram escolhidos pela Academia Prêmio Multishow, formada por cerca de 600 pessoas ligadas ao universo da música. Eles foram os responsáveis por indicar os nomes dos artistas, baseando-se em diversidade, gêneros musicais e regiões do Brasil, garantindo a pluralidade que se reflete no cenário musical. Entre as novidades desta edição estão os prêmios de Artista do Ano -- que substitui Cantor e Cantora do Ano -- e Voz do Ano, e a ampliação do número de indicados por categoria, que passa de cinco para oito nomes.

A votação está aberta no site do Multishow para todas as categorias populares, com exceção de Clipe TVZ do Ano, que é definida pelo público no Twitter no dia da cerimônia. O Prêmio Multishow tem ainda três categorias técnicas - Instrumentista do Ano, Capa do Ano e Produtor Musical do Ano -- cujos vencedores são escolhidos pelo júri e anunciados no palco da premiação.



Confira a lista completa de Indicados nas categorias populares do Prêmio Multishow 2022:



Música do Ano:



Acorda Pedrinho -- Jovem Dionísio



Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) -- L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD



Envolver -- Anitta



Fé -- IZA



Maldivas - Ludmilla



Malvadão 3 -- Xamã, Gustah e Neo Beats



Vampiro -- Matuê, WIU e Teto



Vermelho -- Gloria Groove



Grupo do Ano:



Jovem Dionísio



Afrocidade



Bala Desejo



Black Pantera



Gilsons



Grupo Menos é Mais



Lagum



Raça Negra



Dupla do Ano:



Anavitória



Diego & Victor Hugo



Henrique & Juliano



Jorge & Mateus



Maiara & Maraisa



Matheus & Kauan



Tasha & Tracie



YOÙN



Álbum do Ano:



Lady Leste -- Gloria Groove



LUME -- Filipe Ret



Numanice #2 -- Ludmilla



Pirata -- Jão



Pra Gente Acordar -- Gilsons



QVVJFA? -- Baco Exu do Blues



Sobre Viver -- Criolo



Versions of Me -- Anitta



Revelação do Ano:



Ana Castela



Bala Desejo



Jovem Dionísio



Mari Fernandes



Nattanzinho



Rachel Reis



Tasha & Tracie



Urias



Artista do Ano:



Anitta



Gloria Groove



Gusttavo Lima



Jão



João Gomes



L7nnon



Ludmilla



Luísa Sonza



Voz do Ano:



Anitta



Gloria Groove



IZA



Jão



Liniker



Ludmilla



Luísa Sonza



Marisa Monte



Show do Ano:



Alexandre Pires e Seu Jorge



Caetano Veloso



Djonga



Emicida



Jão



Ludmilla



Marisa Monte



Thiaguinho



Hit do Ano:



Acorda Pedrinho -- Jovem Dionísio



Dançarina -- Pedro Sampaio e MC Pedrinho



Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) -- L7nnon, Os Hawaianos e DJ



Envolver -- Anitta



Idiota -- Jão



Maldivas -- Ludmilla



Malvadão 3 -- Xamã, Gustah e Neo Beats



Vermelho -- Gloria Groove



Clipe TVZ do Ano:



A Queda -- Gloria Groove



Acorda Pedrinho -- Jovem Dionísio



Boys Don’t Cry -- Anitta



Cachorrinhas -- Luísa Sonza



Envolver -- Anitta



Fé -- IZA



Idiota -- Jão



Vermelho -- Gloria Groove