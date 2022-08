Deborah Secco - Reprodução

Deborah SeccoReprodução

Publicado 29/08/2022 16:00 | Atualizado 29/08/2022 16:01

Rio - Deborah Secco voltou a falar sobre um assunto que movimentou as redes sociais recentemente. A atriz fez um desabafo em resposta às críticas que recebe desde que admitiu ter traído todos os homens que já namorou, exceto o atual marido, Hugo Moura. Sincera, a artista confessou que se arrepende das decisões que tomou, mas não se envergonha de seu passado.

fotogaleria

"Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Eu podia mentir, dizer que nunca aconteceu e que nunca fiz, mas eu fiz", declarou em entrevista ao programa 'Júlia', do canal português SIC. "Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída, queria sair daquele relacionamento um pouco tóxico, e aí precisava me apaixonar porque não conseguia sair. Às vezes me apaixonar era a única forma que eu tinha de sair dali, então acabava traindo", explicou.

Em seguida, Deborah demonstrou ser bem resolvida com seus erros e disse que prefere ser verdadeira, apesar dos comentários negativos. "Não consigo olhar para o meu passado e me envergonhar dele. Eu me arrependo, mas não me envergonho. Porque eu não tinha maturidade o suficiente, não tinha conhecimento o suficiente, e essa é a minha verdade", afirmou.

"Não preciso mentir para me sentir amada. Não topo mais ser de mentira por afeto. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade", completou a atriz.

Em 2017, Deborah confessou ter traído seus ex-namorados em entrevista ao programa 'Fofocalizando', do SBT: "Já traí todas as pessoas com quem eu estive. Todos, menos o Hugo", revelou a artista, que é casada com o modelo desde 2015. Os dois são pais de Maria Flor, de 6 anos.

A declaração voltou a tona, em julho deste ano, quando Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, foi questionado sobre a fala. Os artistas assumiram o namoro em 2004 e ficaram juntos por dois anos. "Foi ela que falou. Eu sinto por ela, porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa, eu respeito o sentimento dela, mas, hoje, jamais na minha vida vou falar de alguém", declarou o cantor ao 'TV Fama', da RedeTV!.