Renan Machado celebra a vitória da irmã, Anitta, no VMAReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2022 13:21 | Atualizado 29/08/2022 13:24

Rio - Renan Machado, irmão de Anitta, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para homenagear a cantora por sua vitória no MTV Video Music Awards (VMA). No Instagram, o empresário aproveitou para escrever um texto para a artista, que é a primeira brasileira da história a conquistar uma categoria da premiação norte-americana.