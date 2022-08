Chay Suede, Regina Casé, Douglas Silva e outros famosos comemoram aniversário de Vinícius Feyjao, no Rio - AgNews / Adão

Publicado 29/08/2022 11:56 | Atualizado 29/08/2022 11:57

Rio - Chay Suede, Regina Casé, Douglas Silva e outros famosos se reuniram em uma roda de samba, no último domingo, para celebrar o aniversário do músico Vinícius Feyjao, no Rio. Durante a comemoração, o ator, que estará no ar em "Travessia", nova novela da Rede Globo, aproveitou para soltar a voz com os amigos.

Nos cliques feitos pelos paparazzos de plantão, Chay Suede aparece se divertindo com os demais convidados, enquanto canta e bebe cerveja. Na ocasião, Regina aparece sorrindo e registrando o momento de descontração com o auxílio do celular. Já Douglas, mostra suas habilidades com alguns instrumentos musicais, ao tocar pandeiro e timbal.

Em "Travessia", Chay Suede dará vida a Ari, um jovem idealista e extremamente crítico acerca do mau uso do poder, que luta pela preservação dos casarões históricos de São Luís, no Maranhão. Na trama, que tem previsão de estreia para o dia 17 de outubro deste ano, o ator será casado com Brisa, interpretada por Lucy Alves e também, filho Núbia, personagem de Drica Moraes.