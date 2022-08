Angélica compartilha momentos de suas férias em família nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2022 10:46

Rio - Angélica usou as redes sociais, no último domingo, para compartilhar registros de suas férias em família no estado do Ceará. No Instagram, a apresentadora mostrou momentos da viagem, que realizou ao lado dos filhos, Benício, Joaquim e Eva, e do marido, Luciano Huck.

"Gratidão!", escreveu a loira na legenda do vídeo em que aparece de mãos dadas com os filhos e o marido, admirando o pôr do sol.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para elogiar Angélica e também, o destino da viagem. "Lindos!", escreveu uma fã. "Lugar magico!", ressaltou outra. "Essa família linda no meu Ceará, que honra!", disse uma internauta. "Linda família! Deus abençoe todos vocês", desejou uma usuária.

Recentemente, Angélica falou sobre a fase atual de seu casamento com Luciano Huck durante uma entrevista para o podcast "Quem Pode, Pod", e admitiu estar mais próxima da família. "Estou um pouco cansada de trabalhar muito. Estou muito dedicada à adolescência dos meus filhos e ao meu casamento. A gente está curtindo namorar. Sempre trabalhamos muito, e em algum momento ficamos bem distantes. O fato de eu estar trabalhando menos nos aproximou, porque algum lado cede", contou na ocasião.

