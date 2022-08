Larissa Manoela e Carolina Dieckmann se encontram pela primeira vez em festa no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 14:51 | Atualizado 29/08/2022 14:54

Rio - Carolina Dieckmann usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para registrar o encontro que teve com Larissa Manoela . As atrizes se viram pessoalmente pela primeira vez, no último sábado, depois de trocarem mensagens pela internet. No entanto, a loira admitiu que tinha ciúmes da amizade que a mais nova tem com Selton Mello.

fotogaleria

"Ela não sabe, mas no princípio era ciúme: do amor do Selton Mello por ela, que de tão grande e bonito, me deixava roxa. Ele falava dela na base de 1440 segundos por dia, ou seja, o tempo todo", contou a artista, na legenda da postagem feita no Instagram. Larissa e Selton trabalharam juntos no filme 'O Palhaço', gravado em 2010, quando a ex-Carrossel tinha 9 anos de idade. Em 2018, o ator contracenou com Dieckmann na série 'Treze Dias Longe do Sol', da TV Globo.

Em seguida, Carolina relembrou o início da relação com a mais nova e falou sobre a rápida conexão que as duas tiveram, além de rasgar elogios para a protagonista de 'Além da Ilusão'. "Eu comecei a seguir (Larissa, nas redes sociais), porque de algum modo, confio nas escolhas do Selton. De lá pra cá, fazemos juras de amor platônico via DM, que culminaram nessa primeira vez que nos vimos face a face: anteontem. Larissa, você é ainda mais linda e iluminada. Bora juntas e axé na caminhada", declarou.

Larissa, por sua vez, retribuiu o carinho da amiga nos comentários da postagem: "Morri, mas passo bem. Esse combo é perfeito e me faz errar as batidas do coração! Você e Selton Mello. Love you, crush", escreveu ela, dizendo "te amo", em inglês.

Confira: