Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 14:02 | Atualizado 29/08/2022 15:22

Rio - Zero discrição! Bruna Marquezine chamou atenção ao compartilhar uma foto, em seu perfil no Twitter, usando um vestido vermelho. A publicação feita durante o debate entre presidenciáveis realizado na TV Band na noite deste domingo (28) sugeriu um possível apoio de Marquezine ao candidato Luís Inácio Lula da Silva, do PT.

"O voto é secreto", escreveu ela na legenda. Em seguida, Lula respondeu com um coração.

O look da atriz faz parte da coleção da estilista italiana Alessandra Rich. Em um vermelho bem marcante, o longo possui alças finas e uma longa fenda acompanhada de plumas.