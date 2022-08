Bianca Andrade posa de biquíni em Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Bianca Andrade posa de biquíni em Rio de JaneiroReprodução Internet

Publicado 29/08/2022 15:18

Rio - Bianca Andrade adora aproveitar a cidade natal quando tem oportunidade. Nesta segunda-feira (29), a influenciadora postou uma série de fotos do final de semana que passou hospedada em Santa Teresa. Na legenda, a mãe do Cris escreveu: "bom dia do jeitin q eu amo", complementando as fotos de biquini, comida e paisagem da publicação.

A empresária esteve no Rio a trabalho mas equilibrou bem os dias com o lazer junto de sua família e amigos, enquanto o filho de um ano se divertia com o pai em São Paulo. Nas fotos, Bianca aparece de biquíni lilás exibindo o corpo sarado após acordar, pronta para aproveitar o sol na Cidade Maravilhosa.

Outras celebridades, amigos e fãs lotaram os comentários com elogios e mensagens de carinho para a Boca Rosa. A influenciadora Giovanna Ferrarezi comentou: "Keria ser assim", já a apresentadora Letticia Munniz escreveu: "Meu amor!", além de vários outros amigos e internautas. A avatar "Pink", mais novo empreendimento de Bianca Andrade, também deixou seu recado: "Maravilhosa".