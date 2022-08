Eslô aparece com lace loira e surpreende fãs - Reprodução Internet

Eslô aparece com lace loira e surpreende fãsReprodução Internet

Publicado 29/08/2022 20:02 | Atualizado 29/08/2022 20:08

Rio - Eslovênia surgiu nesta segunda-feira (29) em seu Instagram com o cabelo loiro. A ex-BBB surpreendeu seus seguidores com cliques usando uma lace loira bem mais comprida que as suas mechas naturais. A mudança foi feita para um ensaio e a surpresa não foi só dos internautas! Em seus stories a pernambucana contou que sua família, amigos e o namorado, e ex-BBB, Lucas também ficaram chocados com a transformação, ao acharem que era natural.

fotogaleria

Na legenda a influencer foi bem misteriosa: "E aí?", sem deixar claro que era peruca. O colega de confinamento Pedro Scooby comentou "Olha ela!!! Ficou irado", a amiga e ex-sister Thais Braz também mostrou sua surpresa: "Uauuu". Além deles vários amigos, famosos, fãs e internautas lotaram os comentários de Eslô com elogios e surpresa ao ver a famosa posando com o cabelo e um vestido bem recortado.