Jade Picon comenta ritmo intenso de gravações de novelaReprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 21:58

Rio - Jade Picon abriu o jogo com os seguidores sobre as filmagens de "Travessia". Nesta terça-feira, em interação com os fãs nos Stories do Instagram, a influenciadora contou um pouco da experiência que tem tido em seu primeiro trabalho como atriz na próxima novela de 21h.

“As gravações da novela estão a todo vapor. Todos os dias eles estão gravando várias frentes, já gravo amanhã, gravo depois de amanhã, então já estou pegando o ritmo”, afirmou a ex-BBB. “É muito legar ver tudo que tem por trás, que eu nem imaginava. Você vê: 'Ai nossa uma cena de 30 segundos'. Cara, o tempo que leva, o tanto de gente que faz parte disso”, comentou.

Em outro momento, Jade também falou sobre o novo visual que adotou para interpretar Chiara na trama escrita por Gloria Perez. “Eu estou amando! Num nível que eu lembro que uns dias depois que eu cortei, eu olhei no espelho e falei: ‘Caraca, como eu nunca tinha feito isso antes’. Porque, de fato, minha vida intera eu tive cabelo compridão. Então, estou muito feliz”, declarou ela.

No fim de semana, Jade Picon foi flagrada aos beijos com o surfista Gabriel Medina, em uma festa no Rio de Janeiro. Os boatos de que a influenciadora e o atleta estão ficando começaram a surgir logo que a morena deixou o "BBB 22". No início deste mês, os dois chegaram a publicar um vídeo fazendo uma dancinha juntos. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o registro divulgado nas redes sociais, em que aparecem em clima de romance.