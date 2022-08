Ex-loira do Tchan, Sheila Mello relembra 24 anos de concurso - Reprodução/Instagram/TV Globo

Publicado 30/08/2022 21:15

Rio - Sheila Mello usou as redes sociais, nesta terça-feira, para celebrar a data em que se completam 24 anos desde que foi escolhida como dançarina do grupo É o Tchan. A artista publicou um vídeo que reuniu momentos especiais do concurso realizado para selecionar a nova "loira do Tchan", em 1998, no "Domingão do Faustão".

"E lá se vão 24 anos desse dia incrível. Quando eu paro para pensar o quanto vocês votaram nesse dia, tenho até dó dos pais de vocês que reclamaram, na época, sobre a conta do telefone", brincou a atriz, na legenda da postagem feita no Instagram.

Em seguida, Sheila continuou com os agradecimentos: "A minha história no É o Tchan, é para sempre e todos vocês que acompanham desde essa época tem um lugarzinho especial no coração. Porque não existiria a Sheila Mello se não fosse por vocês, então, nesses 24 anos de história, meu imenso obrigada", declarou ela, que substituiu Carla Perez no grupo.

