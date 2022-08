Demi Lovato almoça em cafeteria de São Paulo antes de iniciar shows no Brasil

Rio - Nos preparativos para uma série de shows no Brasil, Demi Lovato aproveitou a terça-feira (30) para almoçar em uma cafeteria de São Paulo. A cantora estadunidense de 30 anos ainda esteve no Espaço Unimed, local no qual fará sua primeira apresentação da turnê "Holy Fvck" no país.

Depois da capital paulista, a artista cantará no Mineirão, em Belo Horizonte, e no Rock in Rio. Os shows acontecem, respectivamente, nos dias 02 e 04 de setembro.



