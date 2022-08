Viih Tube cortou cabelo - Reprodução Internet

Viih Tube cortou cabeloReprodução Internet

Publicado 30/08/2022 17:00

Rio - Viih Tube compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira (30), seu novo visual. Com os cabelos curtos na altura dos ombros e sem seu famoso megahair, a mudança da influencer chocou os fãs. Além de postar fotos e vídeos em suas redes sociais, a ex-sister também compartilhou em seu canal do Youtube a reação da mãe e do namorado, Eliezer, ao ver a nova fase: "Tá linda, tá gata".

"Desapeguei e é isso", disse Viih na legenda. Amigos, família e outras celebridades elogiaram a transformação da famosa, as também ex-BBB Gabi Martins, Barbara Heck e Sarah Andrade comentaram: "Perfeita", "UAUUU" e "Lindaaa",respectivamente. Seguidas por Eli que deixou sua declaração "Conseguiu ficar ainda mais linda".