Virgínia Fonseca e Zé Felipe gravam documentário na cidade natal da influenciadoraReprodução/Instagram

Rio - Virgínia Fonseca surpreendeu os fãs, nesta terça-feira, ao anunciar que está gravando um documentário com o marido, Zé Felipe. Para revelar a novidade, a influenciadora posou com o cantor e a filha do casal, Maria Alice, de 1 ano, além de mostrar o barrigão da gravidez de Maria Flor. A família foi clicada em frente à casa da famosa em Governador Valadares, Minas Gerais, sua cidade natal.

"Depois de 2 anos, voltamos na minha cidade, na casa onde eu e Zé Felipe contamos pra vocês sobre nosso relacionamento!! Na nossa primeira foto, eu coloquei a legenda 'Veio pra somar'. Muitos zoaram, desacreditaram e olha só… Hoje, somos quatro", começou Virgínia, na legenda da publicação feita no Instagram, relembrando o início do namoro com o filho de Leonardo.

Em seguida, a blogueira celebrou a fase que vive junto com o esposo: "Construímos uma família linda, crescemos muito profissionalmente, estamos vivendo momentos incríveis e tudo isso em apenas 2 anos... Sou muito grata à Deus por tudo que Ele me deu", declarou.

"Hoje, voltamos onde tudo começou para gravar nosso documentário e tá sendo muito especial. Tenho certeza de que vocês irão amar", completou a loira. "Quem diria que isso aconteceria comigo? Minha ficha ainda não caiu e acho que nunca cairá", acrescentou Virgínia, nos Stories.

