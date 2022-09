Madonna - Reprodução / Instagram

MadonnaReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2022 18:55 | Atualizado 31/08/2022 19:40

Rio - Madonna abriu o jogo e admitiu que se arrepende dos seus dois casamentos em vídeo publicado no seu canal do YouTube, nesta terça-feira (30), em comemoração ao seu novo álbum, "Finally Enough Love: 50 Number Ones". A cantora afirmou que encontrou consolo com uma "obsessão" por sexo. Perguntada sobre qual decisão em sua vida não foi uma boa ideia, e ela pontualmente respondeu: "Me casar. Ambas as vezes!"

Atualmente solteira desde que terminou o namoro com Ahlamalik Williams, a artista já foi casada com Sean Penn de 1985 a 1989 e Guy Ritchie de 2000 a 2008, com quem teve Rocco, de 22 anos. Antes dele, a cantora teve Lourdes Leon, também com 22 anos, com Carlos León. Ela ainda adotou os filhos Mercy e David Banda, ambos de 16 anos, e as gêmeas Estere e Stelle, de 10 anos.

No vídeo, a diva explicou que o sexo não é apenas seu prazer favorito, mas também sua "obsessão" atual. Semanas atrás, Madonna surgiu beijando diferentes mulheres na Itália, em homenagem ao seu aniversário de 64 anos. "Beijos de aniversário com minhas vadias do lado", disse na legenda do vídeo que mostrava o grupo festejando seu grande dia.

Nesta semana, Madonna provou que seu posto de "rainha do pop" segue invicto se tornando a primeira mulher a emplacar álbuns no TOP 10 da Billboard 200 em todas as décadas, desde os anos 1980. O recorde foi alcançado quando seu novo disco chegou ao 8º lugar no ranking.