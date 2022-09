Fernanda Souza e Sandy fazem reencontro após se tornarem reikianas juntas - Reprodução Internet

Publicado 31/08/2022 18:16

Rio - Fernanda Souza compartilhou no seu Instagram, na última segunda-feira (29), um clique ao lado da amiga Sandy divulgando a parceira de estudos de Reiki durante a pandemia. A artista foi prestigiar o show da cantora e aproveitou para mostrar o primeiro encontro após se tornarem reikianas.

Na legenda, escreveu o texto : "Quando eu falo que fiquei estudando na pandemia, eu não tava sozinha! Kkkkkkk Primeiro encontro das reikianas!!! Ownnnn!!!

Amiguinha, @sandyoficial foi uma honra pra gente contribuir de alguma maneira para essa

linda noite em que vc nos presenteou com sua luz, talento e voz!

Que showwww!!!! Que energia!!!!

A plateia te ovacionando e você sendo essa artista tão iluminada!

Muito lindo saber que estamos na mesma página, aprendendo juntas e compartilhando tanta informação boa uma com a outra!

Você é um lindo exemplo pra gente, e pros seus fãs, de alguém que cuida da mente, corpo e espírito, sempre buscando um jeito de ser melhor!

Obrigada por nos inspirar desde sempre!

E quando o Nós, Voz, Eles 2 for pra sua cidade de vocês, tratem de ir!!!! Ela é uma aula de amor e brilho!

Já começa a ouvir o album novo pq tá lindao e vc já vai chegar com tudo decorado igual a galera do vídeo! Kkkkkk"

As duas posaram com outras amigas famosas como Fernanda Gentil e Fe Rodrigues e com a namorada de Fernanda, Eduarda Porto. A cantora fez questão de comentar agradecendo o apoio e as boas energias que recebeu: "Aiaiaiai, vcs… nem sei… foram momentos tão felizes, q não cabem em palavras. Obrigada a vcs pela generosidade com q somam e multiplicam a energia linda de vcs. Me ajudaram mais do q imaginam. Amo vcs, casal mais lindo! (E amo todas essas aí na ultima foto!! )"