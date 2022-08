Leandro Lima explica capotagem em rally aos fãs - Reprodução Internet

Publicado 31/08/2022 16:07

Rio - Leandro Lima, o Levi da novela "Pantanal" da TV Globo, participou pela primeira vez do Rally dos Sertões, mas o seu carro acabou capotando em uma curva. O ator acalmou seus seguidores pelo Instagram na manhã desta quarta-feira (31) e garantiu que passa bem e não saiu machucado.

Para os fãs, Leandro explicou: "Calma, meu povo. O que aconteceu foi uma capotagem é uma coisa normal no Rally, é quase que você sobrar em uma curva. A gente capotou. Como o carro é muito seguro, a gente vai com capacete, cinto quatro pontas, entre outros"

O susto dos seguidores passou com as explicações do ator, que ainda confessou ter se divertido com a capotagem: "Nada aconteceu, nenhuma dorzinha no pescoço. Continuei a prova e no outro dia eu ainda fiz outra etapa, graças a segurança e todos os procedimentos que a gente aprende lá. Estou bem demais, tudo certo. Foi divertido a capotada e estamos aí"