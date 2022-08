Luan Santana relembra sol de Miami - Reprodução Internet

Luan Santana relembra sol de MiamiReprodução Internet

Publicado 31/08/2022 17:10

Rio - Luan Santana já voltou das férias que passou com a noiva em Miami. O cantor compartilhou nesta quarta-feira (31) um clique em qu eaparecia pegando sol na praia norte americana com a legenda: "queria ta assim eim..num vo minti naum. frio da mulestia". Os fãs, amigos e outros famosos se solidarizaram nos comentários com a saudade de sol do artista.



fotogaleria

Recados do tipo: "com tanta gostosura não deveria nem tá passando frio", "Traz um friozinho pra cá, pq o calor tá grande", "Agosto dia 93: o frio não acaba" e elogios como "Você tá um gatão" e "Muito lindo eleeee" lotaram a publicação.