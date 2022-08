Bruna Biancardi mostra corpão em fotos de biquíni nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 31/08/2022 14:31

Rio - Bruna Biancardi, ex-namorada do jogador de futebol Neymar, fez a alegria de seus seguidores do Instagram nesta quarta-feira ao compartilhar duas fotos em que aparece de biquíni na praia. Na imagem, a influenciadora digital coloca seu corpão pra jogo com um modelito azul bem cavado. "Onde eu queria estar agora", escreveu Bruna na legenda da imagem.

"Ô mulher linda", comentou um seguidor. "Sereia", disparou outra pessoa. "Um corpo é um corpo", elogiou uma admiradora. Bruna Biancardi ficou um pouco afastada das redes sociais após o fim do romance com Neymar. Ela voltou a postar no início deste mês para confirmar o término do relacionamento e negar boatos de traição.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", escreveu na época.

"Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família! Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada", finalizou.