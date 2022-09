Paulo André leva filho para cortar o cabelo pela primeira vez para festa de 1 ano - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2022 19:15 | Atualizado 31/08/2022 19:20

Rio - Paulo André segue vivendo as experiências de ser pai de primeira viagem. Nesta quarta-feira (31), o ex-BBB levou o filho, aulo André Camilo Junior, mais conhecido como Peazinho, para corta o cabelo pela primeira vez. A ocasião faz parte dos prepativos para a festa de 1 ano do pequeno.

"Deixando na régua para hoje", escreveu PA. "Levei o Peazinho para cortar o cabelo hoje, deixar na régua, e foi a primeira vez. Ganhou até um certificado. A galera falou 'ele fica quietinho', mas no finalzinho ele já estava querendo bagunça", detalhou.



Em seguida, ele revelou que ainda não preparou o seu look para a festa de aniversário de 1 ano de Peazinho. "Aquela correria de sempre, né? Sempre deixando para última hora, não da festa, as minhas coisas. Estou ansioso, a festa vai ser muito linda, mas ainda não comprei a minha roupa, mas eu tenho uma desculpa, a roupa do Peazinho só ficou pronta ontem e fiquei esperando para comprar uma que combine com ele", explicou ele.