Publicado 31/08/2022 17:46

Rio - Rodrigo Calazans prestou uma homenagem nesta quarta-feira (30) para Isabella Scherer após a chegada de Mel e Bento, filhos do casal . Em seu Instagram, o modelo e namorado da atriz publicou uma série de fotos com a amada no dia que os bebês nasceram."Você é luz, você é vida, você é uma maravilha. Você é de carne e osso, você tem medo e os enfrenta. No teu peito, um colo quente que alimenta. Seu ventre, uma moradia para essas novas vidas! Te amar e te acompanhar é coisa mais BELLA dessa vida. Sou seu fã, e você é minha vida. Obrigado por mais esta alegria. Te amamos todos os dias. Papai, Mel e Bento!", escreveu.