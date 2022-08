Márcia Sensitiva é diagnosticada com aneurisma cerebral e prevê causa da própria morte - Divulgação

Publicado 31/08/2022 14:51 | Atualizado 31/08/2022 14:52

Rio - A médium Márcia Sensitiva, de 70 anos, contou em entrevista ao "Pod Delas", nesta terça-feira, que foi diagnosticada com um aneurisma cerebral há cerca de dois meses. No entanto, Márcia disse não estar preocupada com o diagnóstico pois já previu a causa de sua morte.

A astróloga afirmou que, de acordo com suas previsões, ela vai morrer envenenada com remédios. As apresentadoras do podcast ficaram chocadas com as declarações da sensitiva. "Eu passei mal, tive um esquecimento faz dois meses, esqueci que estava na casa do meu filho e tinha passado na cancela. Fui para o hospital Albert Eistein, em São Paulo, e meu médico me internou para fazer uma ressonância. Eu já sabia que ia dar bode", afirmou a espiritualista.

"Sabe com que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui a dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma, vou morrer envenenada com remédio", continuou.

De acordo com Márcia, ela já tem um problema recorrente com uso de remédios. "Eu já fiquei internada com tanto calmante que eu tomava. Eu vou morrer com problema no aparelho digestivo", disparou.