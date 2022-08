É o amor! Larissa Manoela e André Luiz Frambach treinam juntos na praia

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 21 anos, aproveitou a tarde desta quarta-feira para se exercitar. A artista treinou junto com o namorado, André Luiz Frambach, de 25, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Apaixonados, os dois trocaram muitos beijos e carinhos no local.

