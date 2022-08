Nas redes sociais, Luana Piovani diz não ter amigos famosos - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2022 11:52

Rio - Luana Piovani, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para responder comentários de seguidores sobre sua celebração de aniversário, realizada na última segunda-feira. No Instagram, a atriz confessou que não tem o costume de conviver com celebridades e também, que possui poucos amigos.

"Longe de toda hipocrisia das festas infindáveis das subcelebridades do Brasil", escreveu um internauta em um dos registros publicados por Piovani. "Ah, mas isso nem quando eu morava aí participava. Meus amigos são os que a vida me trouxe, e não a fama", respondeu a artista, que atualmente mora em Portugal.

Nos comentários, um fã questionou o porquê de famosos não comentarem nas publicações de Luana Piovani. "Eu não sei. Não tenho amigos famosos. Tenho amigos feitos na vida. Durante trabalhos, ficaram os de teatro", disse a atriz.

"Nada melhor que fotos de gente normal! Café da manhã normal e não aquelas coisas ridículas de blogueiras, totalmente fora das ocasiões. Tão over!", alfinetou uma internauta. "Eu fico constrangidíssima e não entendo qual é a graça de seguir pessoas que postam uma vida falsa", pontuou Piovani.