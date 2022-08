Ana Morais lança o primeiro álbum Pensei em Esquecer o Amanhã - Kenny Hsu/ Divulgação

Publicado 31/08/2022 05:00

Rio - Ana Morais, de 22 anos, segue os passos da família na carreira artística. A cantora faz sua estreia na música com o álbum "Pensei em Esquecer o Amanhã", com sete canções. Em entrevista ao Dia, a artista não esconde sua felicidade com o novo trabalho, após dois anos de espera, devido a pandemia do novo coronavírus. "Estou muito feliz e aliviada de estar lançando este projeto. Quero muito que as pessoas escutem todo o álbum", deseja.

Todas as composições são de Ana. No entanto, nem todas as situações retratadas foram vivenciadas por ela. "A maioria das coisas não é sobre mim, são situações fictícias que eu me coloco lugar, como se estivesse passando por elas, como agiria. Mas, ao mesmo tempo, tem pensamentos meus, situações minhas. É bem mesclado. Resumindo, os sentimentos são sempre meus, com minhas perspectivas", explica a cantora, que cita uma canção em especial. "A que eu mais gosto de escutar é 'Longe Daqui'. É a última que escrevi. Está super na minha cabeça. No momento, é a que eu mais gosto".

Ela também diz que a música é quase uma terapia. "A música sempre me salvou desde que eu comecei a cantar. É uma terapia quase. O meu álbum começou justamente no começo da pandemia. Foi um momento delicado pra todo mundo. Me mudei para Brasília com a minha família, fiquei por lá. Minhas reuniões com o produtor foram online, a gente não se viu em nenhum momento. Foi bem desafiador. A gente passou por altos e baixos. Então, o álbum tem muito a ver com tudo o que passei lá. Tiveram dias tensos, mas consegui escrever de uma forma tranquila. Pegar os sentimentos bons e cultivar aquilo, não focar na tristeza. O álbum tem isso, uma nostalgia, melancolia gostosa", reflete.

Família de artistas

Filha de Orlando Morais e Gloria Pires e irmã de Antonia Morais e Cleo, Ana recebeu muito apoio da família quando decidiu ingressar na música. O nome do álbum, inclusive, foi decidido com a ajuda de Antonia. "Queria que tivesse um sentimento de 'saudade do que a gente ainda não viveu'. Minha irmã Antonia que me ajudou a formular esse nome: 'Pensei em Esquecer o Amanhã'. Meio nostálgico, que tem tudo a ver com o álbum. Casou muito", opina a cantora.

Os pais de Ana também ficaram felizes ao ver o álbum de Ana finalizado. "Mostrava coisas específicas pra eles antes, não mostrava todo o processo. Viram tudo quando já estava finalizado. Eles gostaram muito porque é sobre mim. Como eles me conhecem muito, sabiam que aquilo era o que eu precisava fazer, que era importante pra mim. Ficaram felizes e orgulhosos", diz ela, que sonha em ser reconhecida por seu nome e trabalho.

"Se referem muito a mim dessa forma como 'filha do Orlando e da Gloria'. Meu maior sonho é ser reconhecida por quem eu sou, pelo meu trabalho. Quero que as pessoas me chamem pelo meu nome ao invés de 'filha de'. Claro que tenho orgulho dos meus pais, da carreira deles, de ser filha deles, mas as pessoas não podem esquecer que também tenho uma carreira, uma vida, que sou uma pessoa diferente deles. Eu entendo eles me referirem desta forma, mas meu maior sonho é ser reconhecida pelo o que sou", reforça.

Atuação

Além da música, Ana também já sentiu o gostinho da atuação. Ela participou da série 'As Brasileiras', da TV Globo, ao lado da mãe. Contudo, voltar às telinhas não é uma opção para a artista. "No momento, eu não penso em seguir esse lado de atuar. Já quis, fiz 'As Brasileiras' com a minha mãe, adorei. Mas não é a mesma coisa que a música, não é o que me dá frio na barriga. Música é meu lugar. Acho que as vezes vou poder arriscar, atuar e fazer algumas coisas, acho uma profissão maravilhosa. Porém, pelo menos agora, meu foco é a música", comenta.