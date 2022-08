Luisa Sonza vai a restaurante japonês com amiga

Rio - A cantora Luisa Sonza, de 24 anos, esteve em um restaurante japonês no luxuoso bairro dos Jardins, em São Paulo, na noite desta terça-feira. A artista estava acompanhada por uma amiga. Logo que saiu do local, Luisa escondeu o rosto com um boné da grife Balenciaga. Ainda assim, a cantora foi simpática e cumprimentou o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada.

Recentemente, Luisa Sonza se viu em meio a uma polêmica. A cantora afirmou no Twitter que "ser artista pop é uma desgraça" e seu comentário não foi visto com bons olhos pelos internautas, que ironizaram a cantora oferecendo vagas de emprego formais para ela. "Se você quiser sair dessa vida de artista pop, tem vaga na padaria que eu trabalho", chegou a brincar uma pessoa.

