Lumena Aleluia Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 19:30

Rio - Lumena Aleluia voltou para as redes sociais após o término das gravações da nova temporada do "De Férias com o Ex: Salseiro VIP", da MTV Brasil, e nesta terça-feira (30) a ex-participante do "BBB 21" realizou uma confissão para seus seguidores do Twitter.

fotogaleria "Descobri nos últimos tempos que sou uma GRANDE piranha.. que mal tem? Não me cancelem", pediu. Lipe Ribeiro, que participou de "A Fazenda 12" e retorna ao reality de pegação pela terceira vez, deixou um comentário na postagem da ex-BBB. "hahahahahahahahah Te amo. Sério", escreveu.