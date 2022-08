Lore Improta e Leo Santana com a filha, Liz - Reprodução/Instagram

Lore Improta e Leo Santana com a filha, LizReprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 18:42

Rio - Lore Improta usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para contar um sufoco que enfrentou ao viajar de avião com a família para Orlando, nos EUA, com o objetivo de conhecer os parques da Disney. A dançarina e esposa de Leo Santana explicou que a filha do casal, Liz, de 11 meses, ficou agitada durante quase todo as oito horas e meia de voo por "não gostar" de dormir.

"Vou confessar a vocês que eu estava muito tensa porque Liz é uma criança muito agitada e que 'não gosta' de dormir", começou a artista, nos Stories do Instagram, mostrando diversos momentos com a criança acordada. "Entramos com os florais, as homeopatias dela e reforçamos. Mas mesmo assim ela só dormiu duas horas no total. Tudo chamava atenção, mesmo com o avião todo escuro", relatou.

Lore explicou que o fato de estar viajando com outros parentes aliviou a situação para os pais de Liz: "A sorte é que a rede de apoio veio completa, então a gente se revezava. Trouxe o tablet com as musiquinhas que ela gosta e também ficou engatinhando o avião todo e andando com a gente atrás", disse.

Em seguida, a loira desabafou sobre a preocupação que tinha em incomodar os demais passageiros quando a herdeira chorava. "Eu ainda fico incomodada com o choro de Liz em acordar as pessoas, mas tenho trabalhado na minha cabeça para entender que ela é uma neném e que todos nós já fomos um. As pessoas precisam entender isso. E que eu sou só uma mãe tentando administrar todo esse mundo novo", refletiu.