Larissa TomásiaReprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 16:51 | Atualizado 30/08/2022 16:58

Rio - Larissa Tomásia está orgulhosa de seu desempenho nos treinos. A ex-BBB compartilhou, nesta terça-feira (30), um registro em que posa sorridente na frente do espelho usando um biquíni preto. Ostentando o tanquinho, ela se parabenizou pela conquista.

"Voltando ao shape de antes", escreveu ela. Direto da Casa de Vidro, a pernambucana entrou no meio do "Big Brother Brasil 22" e acabou perdendo quatro quilos dentro do reality. Desde então ela vem trabalhando para retornar ao antigo corpo.