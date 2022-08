Larissa Manoela arrasa dançando funk - Reprodução do Instagram

Publicado 30/08/2022 14:42

Rio - Larissa Manoela surpreendeu os internautas ao publicar um vídeo dançando funk em suas redes sociais, nesta terça-feira. A atriz mostrou toda a sua desenvoltura ao som de 'Cavalgada', de Lexa e Pabllo Vittar, ao lado de Justin Neto. "descabelada.com.br", brincou a artista na legenda. Através dos comentários, André Luiz Frambach babou pela namorada. "Mermão, a temperatura subiu, hein", disse o ator.

Outros famosos também elogiaram a performance de Larissa. "Maravilhosa demais", disse Lexa. "Arrasou", afirmou Dani Pink. "Com calor por você", brincou Lorena Comparato. Os fãs, claro, também reagiram: "Está com o corpo lindo", destacou um. "Dança muito", opinou outro.

Larissa Manoela foi a protagonista da novela "Além da Ilusão", da TV Globo, que chegou ao fim neste mês. A atriz namora André Luiz. Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Modo Avião", lançado em 2020 na Netflix, e chegaram a viver um breve romance após as filmagens. Na época, o relacionamento não deu certo, mas os dois voltaram a se encontrar recentemente e, em julho deste ano, assumiram oficialmente o relacionamento.