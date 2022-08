Isabella Scherer após dar à luz os gêmeos Mel e Bento - Hanna Rocha

Publicado 30/08/2022 13:49

DIA, encontram-se bem. Rio - Isabella Scherer compartilhou, nesta terça-feira, as primeiras fotos após dar à luz os gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. Os bebês nasceram na última segunda-feira, na maternidade Pro Matre em São Paulo, e de acordo com informações dispobilizadas pelo empresário da atriz ao, encontram-se bem.

"Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem", iniciou a atriz na publicação. "Que dia especial! Estamos apaixonados e hipnotizados pela Mel e pelo Bento", acrescentou. "Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem", iniciou a atriz na publicação. "Que dia especial! Estamos apaixonados e hipnotizados pela Mel e pelo Bento", acrescentou.



Posteriormente, Isabella aproveitou para agradecer àqueles que a apoiaram nesse momento. "Obrigada ao Dr. Wagner Hernandez e toda a equipe pelo o cuidado e apoio durante todos esses meses. Foi o parto mais tranquilo do mundo! Obrigada a Pro Matre por tudo que fez pela gente desde lá atrás... Que equipe acolhedora! E a Hanna Rocha, que além das fotos lindas que tirou, foi praticamente uma mãe para mim durante o parto". Por fim, a vencedora do "Masterchef 2021" aproveitou para declarar seu amor ao companheiro, Rodrigo Calazans. "E o principal, obrigada Calazans, por ser o companheiro mais incrível do mundo, estou ainda mais apaixonada vendo você com nossos filhos", escreveu. "Ansiosa para contar a vocês como tudo aconteceu…", finalizou a artista.



De acordo com o empresário da artista, ela e os bebês estão bem e passaram a noite juntos. "A recuperação da Isa foi um pouco difícil, ela passou mal após o parto, teve alguns enjoos e aumento da pressão, mas agora está super bem", informou.

