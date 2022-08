Dona Déa e Lívia Andrade nos bastidores do ’Domingão com Huck’ - Reprodução/Instagram

Dona Déa e Lívia Andrade nos bastidores do ’Domingão com Huck’Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 12:35 | Atualizado 30/08/2022 12:37

Rio - Recém-contrada da TV Globo, Lívia Andrade compartilhou nesta terça-feira (30) um pouco dos bastidores do 'Domingão com Huck', onde esteve ao lado de Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, Heloísa Périssé e padre Fábio de Melo. Em tom de bom humor, a apresentadora recebeu uma chamada de Dona Déa pelo look que estava usando.

"O primeiro foi daquele jeito. Daqui há uns quatro programas, o que vai virar isso aqui?", disse ela. "Vai ficar ótimo! Você vai continuar? Mas vê se vem arrumada, decente", rebateu a mãe de Paulo Gustavo.



Lívia então garantiu que iria providenciar um modelito à altura. "Vou preparar um look especial. A parte de cima vai ser para a senhora e a parte de baixo vai ser em respeito ao padre. Ou ao contrário. Vou pensar", afirmou.



Lívia passou a fazer parte do time de avaliadores da nova temporada do quadro "Acredite em Quem Quiser", que estreou no último domingo (28).