Letícia Spiller compartilha registros de meditação com a filha, StellaReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2022 12:43 | Atualizado 30/08/2022 12:45

Rio - Letícia Spiller, de 49 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar registros de seu momento de meditação com a filha, Stella, de 10 anos de idade. No Instagram, a atriz publicou imagens em que as duas aparecem vestindo roupas cor-de-rosa e em companhia de outras mulheres.

"Foi domingo, mas queria compartilhar com vocês este dia pleno de conexões, resgatando nossa ancestralidade feminina", iniciou Letícia na legenda da publicação. "Conexão entre mães e filhas, entre mulheres, deusas, donzelas e anciãs. Relembrando este grande poder, essa luz que carregamos através do nosso sangue. Fortalecendo essa imensa rede de apoio", acrescentou.

Ao final do post, a atriz afirmou que pretende apoiar, até o fim, todas as mulheres que a cercam. "Estarei aqui sempre filha, estarei aqui sempre amigas, conhecidas, colegas, manas... E espero sempre poder contar com vocês", escreveu.

Ano passado, Letícia celebrou a formatura de Stella, que passou para segunda etapa o ensino fundamental. "É muita emoção ver nossa estrela cumprir a primeira etapa do ensino fundamental! Menina inteligente, meiga e talentosa, que preza a empatia, observadora e amiga!", comemorou a artista na época.