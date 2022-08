Glória Perez dá seu depoimento sobre a morte da filha no documentário ’Pacto Brutal’ - Divulgação / HBO

Glória Perez dá seu depoimento sobre a morte da filha no documentário ’Pacto Brutal’Divulgação / HBO

Publicado 30/08/2022 09:10 | Atualizado 30/08/2022 09:22

Rio - A autora Gloria Perez, de 73 anos, usou o Instagram na madrugada desta terça-feira para demonstrar sua indignação com o fato de a professora Monique Medeiros, de 32, ter deixado a prisão na última segunda-feira . Monique estava presa no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, desde o final de junho. Ao lado do ex-companheiro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Junior, o Dr. Jairinho, ela é ré no caso do assassinato do próprio filho, Henry Borel , que tinha apenas 4 anos quando foi morto, em março do ano passado.